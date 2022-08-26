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Власти Бердянска: средства ПВО уничтожили два беспилотника в районе города

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Средства ПВО уничтожили два беспилотника в районе Бердянска, сообщила администрация города. Там уточнили, что БПЛА двигались в сторону детского оздоровительного центра.

«Украина продолжает ведение террористической войны, целью которой являются мирные жители освобождённых территорий!» — говорится в сообщении городской администрации.

По информации властей, беспилотники были своевременно обнаружены и уничтожены.

22 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины ночью предприняли как минимум три попытки прорыва противовоздушной обороны Мелитополя.

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