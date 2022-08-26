Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских беспилотников и ракету «Точка-У»

Российские военные сбили за сутки шесть украинских беспилотников, а также ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом заявили в Минобороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Комсомольское Донецкой Народной Республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области», — отмечается в тексте.

В оборонном ведомстве добавили, что перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в районе Новой Каховки Херсонской области, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Также Вооружённые силы России уничтожили американскую гаубицу М777, из которой украинскими войсками обстреливалась Запорожская атомная электростанция.