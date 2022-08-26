В Киеве планируют разрешить выезжать из страны некоторым призывникам при внесении задатка
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Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с ТСН.
По его словам, позиция Владимира Зеленского заключается в том, чтобы украинцы «не ждали особых поблажек» до окончания боевых действий на Украине.
«Однако для отдельных категорий мужчин выезд всё же возможен. Верным признаком этого является хоть и через задаток 200 тыс. гривен ($5,4 тыс.), но возможность уехать», — цитирует его РИА Новости.
При этом Арестович заявил, что эта тенденция не будет такой широкой, как многие ожидают. Подробностей он не привёл.
Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.
Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Фёдор Вениславский заявил, что военнообязанные украинки обязаны встать на воинский учёт с 1 октября.