В Киеве планируют разрешить выезжать из страны некоторым призывникам при внесении задатка

Некоторым категориям призывников разрешат в порядке исключения выезжать с Украины при внесении задатка в 200 тыс. гривен ($5,4 тыс.).

Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с ТСН.

По его словам, позиция Владимира Зеленского заключается в том, чтобы украинцы «не ждали особых поблажек» до окончания боевых действий на Украине.

«Однако для отдельных категорий мужчин выезд всё же возможен. Верным признаком этого является хоть и через задаток 200 тыс. гривен ($5,4 тыс.), но возможность уехать», — цитирует его РИА Новости.

При этом Арестович заявил, что эта тенденция не будет такой широкой, как многие ожидают. Подробностей он не привёл.

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.

Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Фёдор Вениславский заявил, что военнообязанные украинки обязаны встать на воинский учёт с 1 октября.