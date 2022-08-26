В ВГА Запорожской области заявили о лесном пожаре в районе ЗАЭС

Лесные пожары происходят рядом с территорией ЗАЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В районе Запорожской АЭС горят леса», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, на несколько часов без электричества оставались Энергодар, Мелитополь и Херсон.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что украинская армия за сутки семь раз атаковала район ЗАЭС из крупнокалиберных орудий. Позднее поступила информация, что системы безопасности сработали на Запорожской атомной электростанции после сбоя электроснабжения на территории области.