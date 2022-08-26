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Сенатор Джабаров выразил надежду на подавление точек обстрела ЗАЭС

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Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров выразил надежду, что подавят все точки, с которых ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС.

Он отметил, что российские военные обойдутся без советов и знают, что нужно делать.

«Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведётся обстрел Запорожской АЭС», — написал Джабаров в своём Telegram-канале.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил о приверженности скорейшей отправке экспертной миссии агентства на Запорожскую АЭС.

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