Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты оборудовали опорный пункт в здании детского сада в Авдеевке в Донецкой Народной Республике, где разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Кроме того, по информации Мизинцева, боевики оборудовали опорный пункт в жилом комплексе в Артёмовске.

Генерал при этом отметил, что националисты запретили мирным жителям покидать свои дома.

«Люди фактически используются националистами в качестве живого щита», — заявил он.

Ранее сообщалось, что боевики нацформирования «Кракен» разместили свой опорный пункт в одной из школ села Троицкое в Харьковской области.