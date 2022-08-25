Минобороны России: националисты разместили РСЗО на территории детского сада в Авдеевке
- РИА Новости
Кроме того, по информации Мизинцева, боевики оборудовали опорный пункт в жилом комплексе в Артёмовске.
Генерал при этом отметил, что националисты запретили мирным жителям покидать свои дома.
«Люди фактически используются националистами в качестве живого щита», — заявил он.
Ранее сообщалось, что боевики нацформирования «Кракен» разместили свой опорный пункт в одной из школ села Троицкое в Харьковской области.