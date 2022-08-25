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Минобороны России: националисты разместили РСЗО на территории детского сада в Авдеевке

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты оборудовали опорный пункт в здании детского сада в Авдеевке в Донецкой Народной Республике, где разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Минобороны России: националисты разместили РСЗО на территории детского сада в Авдеевке
  • РИА Новости

Кроме того, по информации Мизинцева, боевики оборудовали опорный пункт в жилом комплексе в Артёмовске.

Генерал при этом отметил, что националисты запретили мирным жителям покидать свои дома.

«Люди фактически используются националистами в качестве живого щита», — заявил он.

Ранее сообщалось, что боевики нацформирования «Кракен» разместили свой опорный пункт в одной из школ села Троицкое в Харьковской области.

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