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The Guardian: почётный консул Украины в Новой Зеландии покинул пост из-за действий Киева

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Бывший почётный консул Украины в Новой Зеландии Александр Киричук сообщил, что покинул занимаемый пост из-за того, что его мнение не совпадало с действиями Киева, призывающего иностранцев воевать в рядах ВСУ.
The Guardian: почётный консул Украины в Новой Зеландии покинул пост из-за действий Киева
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует газета The Guardian.

По словам экс-консула, ему приходилось отвечать на огромное количество запросов жителей Новой Зеландии касательно участия в украинском «Иностранном легионе».

Киричук, как он сам утверждает, призывал каждого направившего запрос не отправляться на Украину.

Ранее представитель новозеландской организации ветеранов No Duff Аарон Вуд заявил, что десятки наёмников из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые задачи на Украине.

В частности, подтвердился факт гибели 30-летнего новозеландского капрала Доминика Абелена, который участвовал в боях на стороне ВСУ.

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