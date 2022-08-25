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Нарушенное из-за проблем с электричеством водоснабжение в Херсонской области восстановлено

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Прерванная из-за проблем с электричеством работа насосных станций в Херсонской области возобновилась. Об этом ТАСС сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
Нарушенное из-за проблем с электричеством водоснабжение в Херсонской области восстановлено
  • РИА Новости

«Дали воду, свет. Всё нормально. Была техническая неисправность», — рассказал он.

По словам Стремоусова, в Херсоне и остальных городах Херсонской области проблемы устранены, всё работает.

Ранее стало известно, что водоснабжение отключено в Херсоне из-за проблем с электричеством, а мобильная связь работала с перебоями.

Также сообщалось, что системы безопасности сработали на Запорожской атомной электростанции после сбоя электроснабжения на территории Запорожской области.

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