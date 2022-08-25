Нарушенное из-за проблем с электричеством водоснабжение в Херсонской области восстановлено
- РИА Новости
«Дали воду, свет. Всё нормально. Была техническая неисправность», — рассказал он.
По словам Стремоусова, в Херсоне и остальных городах Херсонской области проблемы устранены, всё работает.
Ранее стало известно, что водоснабжение отключено в Херсоне из-за проблем с электричеством, а мобильная связь работала с перебоями.
Также сообщалось, что системы безопасности сработали на Запорожской атомной электростанции после сбоя электроснабжения на территории Запорожской области.