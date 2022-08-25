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Guardian: десятки наёмников из Новой Зеландии выполняют задачи в рядах ВСУ на Украине

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Десятки наёмников из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые задачи на Украине, сообщил представитель новозеландской организации ветеранов No Duff Аарон Вуд.
Guardian: десятки наёмников из Новой Зеландии выполняют задачи в рядах ВСУ на Украине
  • AP

«Аарон Вуд, представитель ветеранской организации No Duff, сказал, что ему известно о «десятках» новозеландских солдат на Украине, работающих как в боевых, так и в небоевых целях», — пишет газета The Guardian.

В частности, подтвердился факт гибели 30-летнего новозеландского капрала Доминика Абелена, который участвовал в боях на стороне ВСУ.

20 августа Министерство обороны России сообщило, что российская авиация уничтожила около 20 наёмников из США в Харьковской области.

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