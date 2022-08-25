военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Укроборонпром» завёл девять уголовных дел против экс-руководства «Антонова» из-за убытков

Короткая ссылка
Украинский госконцерн «Укроборонпром» завёл девять дел в отношении экс-руководства предприятия «Антонов» из-за убытков в размере $27,1 млн.
«Укроборонпром» завёл девять уголовных дел против экс-руководства «Антонова» из-за убытков
  • РИА Новости

«По результатам аудита «Антонов» понёс убытки свыше 16,5 млн грн. Кроме того, из-за бездействия бывшего руководства компания не получила более 840 млн грн», — говорится в сообщении госконцерна в Facebook*.

Согласно отчёту, сумма необоснованных дополнительных расходов составила почти 51 млн грн. Также установлено, что общая сумма всех финансовых нарушений составила почти 1 млрд грн.

«Мы приняли во внимание все замечания государственного аудита и инициировали девять уголовных дел», — заключили в «Укроборонпроме».

Как отмечали в 2020 году в концерне, его модель управления не обеспечивает эффективного управления более чем 100 разрозненными предприятиями, входящими в структуру.

В июле 2021 года украинские депутаты приняли законопроект о ликвидации государственного концерна «Укроборонпром» для его преобразования в государственное акционерное общество.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить