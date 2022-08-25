«Укроборонпром» завёл девять уголовных дел против экс-руководства «Антонова» из-за убытков

Украинский госконцерн «Укроборонпром» завёл девять дел в отношении экс-руководства предприятия «Антонов» из-за убытков в размере $27,1 млн.

«По результатам аудита «Антонов» понёс убытки свыше 16,5 млн грн. Кроме того, из-за бездействия бывшего руководства компания не получила более 840 млн грн», — говорится в сообщении госконцерна в Facebook*.

Согласно отчёту, сумма необоснованных дополнительных расходов составила почти 51 млн грн. Также установлено, что общая сумма всех финансовых нарушений составила почти 1 млрд грн.

«Мы приняли во внимание все замечания государственного аудита и инициировали девять уголовных дел», — заключили в «Укроборонпроме».

Как отмечали в 2020 году в концерне, его модель управления не обеспечивает эффективного управления более чем 100 разрозненными предприятиями, входящими в структуру.

В июле 2021 года украинские депутаты приняли законопроект о ликвидации государственного концерна «Укроборонпром» для его преобразования в государственное акционерное общество.

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