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Житель Донецка подорвался на мине «Лепесток»

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Мирный житель Донецка подорвался на мине ПФМ-1 «Лепесток» в черте города, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Житель Донецка подорвался на мине «Лепесток»
  • РИА Новости

«По улице Углегорской в Петровском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мирный житель», — говорится в заявлении.

Согласно данным СЦКК ДНР, 25 августа в республике зарегистрировано уже 52 случая подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на минах ПФМ «Лепесток».

Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

Бразильский художник Карлос Латуфф, который осудил применение Украиной мин-лепестков против жителей Донбасса, в эфире RT ранее назвал военным преступлением использование таких мин в городах.

Как заявил 24 августа постпред России при ООН Василий Небензя, «Лепесток» — живое свидетельство «садистского и изуверского характера киевского режима».

По его словам, мина стала символом реального отношения Киева к народам востока и юго-востока страны.

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