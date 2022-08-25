Украинский военный: наступление на Херсон не обсуждается

В украинской армии даже не обсуждают возможность наступления на Херсон, вопрос неактуален, заявил боец ВСУ.

«Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален», — приводит «Страна.ua» его слова.

Он отметил, что основной проблемой для украинской армии является превосходство российской артиллерии.

Военнослужащий добавил, что армия России создала на своих позициях мощную, эшелонированную оборону.

Ранее стало известно, что вооружённые силы России взяли под контроль 36 квадратных км территории Херсонской области в ходе наступления.