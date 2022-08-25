В Крыму назвали плохой затеей планы Зеленского по возвращению полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что планы украинского лидера Владимира Зеленского по возвращению полуострова являются плохой затеей.

«Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея», — цитирует РИА Новости Бобкова.

Он отметил, что данные заявления продиктованы желанием Киева удержать Украину от социального развала.

По его словам, за подобными высказываниями могут стоять реальные попытки провокаций.

Ранее Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами». Об этом он сказал, выступая на саммите «Крымской платформы».