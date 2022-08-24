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МО России: украинские военные заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР

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Украинские военные заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО России: украинские военные заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР
  • РИА Новости

Он также отметил, что ВСУ планируют взорвать станцию с последующим обвинением ВС России в неизбирательных ударах.

Кроме того, украинские военные планируют широко осветить данную провокацию в украинских и западных СМИ.

По его словам, ВСУ разместили на прилегающей к станции территории артиллерию и РСЗО.

«В случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населённых пунктов общей численностью населения до 12,5 тыс. человек», — констатировал Мизинцев.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.

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