МО России: украинские военные заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР

Украинские военные заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он также отметил, что ВСУ планируют взорвать станцию с последующим обвинением ВС России в неизбирательных ударах.

Кроме того, украинские военные планируют широко осветить данную провокацию в украинских и западных СМИ.

По его словам, ВСУ разместили на прилегающей к станции территории артиллерию и РСЗО.

«В случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населённых пунктов общей численностью населения до 12,5 тыс. человек», — констатировал Мизинцев.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.