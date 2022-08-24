МО России: украинские военные заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР
- РИА Новости
Он также отметил, что ВСУ планируют взорвать станцию с последующим обвинением ВС России в неизбирательных ударах.
Кроме того, украинские военные планируют широко осветить данную провокацию в украинских и западных СМИ.
По его словам, ВСУ разместили на прилегающей к станции территории артиллерию и РСЗО.
«В случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населённых пунктов общей численностью населения до 12,5 тыс. человек», — констатировал Мизинцев.
Ранее в Минобороны сообщили, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.