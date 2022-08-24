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Бразильский художник Латуфф назвал военным преступлением использование мин-лепестков в городах

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Бразильский художник Карлос Латуфф, который осудил применение Украиной мин-лепестков против жителей Донбасса, в эфире RT назвал военным преступлением использование таких мин в городах.

«Я считаю, что использование этих мин в городах — военное преступление», — заявил художник.

Он напомнил, что проводятся кампании по запрещению противопехотных мин и страны должны взять на себя обязательство отказаться от них.

«В истории есть наглядные примеры: Камбоджа и Ангола сильно пострадали от этих мин. Даже после окончания войн они продолжают действовать. Мины-лепестки не самоуничтожаются. Они остаются в местах проживания гражданского населения и способны убивать и калечить людей спустя годы после окончания боевых действий», — сказал Карлос Латуфф.

Недавно бразильский карикатурист нарисовал постеры на русском языке с мальчиком перед миной-лепестком.

Как заявил 24 августа постпред России при ООН Василий Небензя, «лепесток» — живое свидетельство «садистского и изуверского характера киевского режима».

По его словам, мина стала символом реального отношения Киева к народам востока и юго-востока страны.

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