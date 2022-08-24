Бразильский художник Латуфф назвал военным преступлением использование мин-лепестков в городах
«Я считаю, что использование этих мин в городах — военное преступление», — заявил художник.
Он напомнил, что проводятся кампании по запрещению противопехотных мин и страны должны взять на себя обязательство отказаться от них.
«В истории есть наглядные примеры: Камбоджа и Ангола сильно пострадали от этих мин. Даже после окончания войн они продолжают действовать. Мины-лепестки не самоуничтожаются. Они остаются в местах проживания гражданского населения и способны убивать и калечить людей спустя годы после окончания боевых действий», — сказал Карлос Латуфф.
Недавно бразильский карикатурист нарисовал постеры на русском языке с мальчиком перед миной-лепестком.
Как заявил 24 августа постпред России при ООН Василий Небензя, «лепесток» — живое свидетельство «садистского и изуверского характера киевского режима».
По его словам, мина стала символом реального отношения Киева к народам востока и юго-востока страны.