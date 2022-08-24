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Пушилин: США идут ва-банк, выделяя почти $3 млрд на военную помощь для украинской армии

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США идут ва-банк, выделяя почти $3 млрд на военную помощь для украинской армии, Вашингтон всё ставит на то, чтобы Киев выдержал противостояние российской операции по защите Донбасса. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин: США идут ва-банк, выделяя почти $3 млрд на военную помощь для украинской армии
  • Gettyimages.ru

Он напомнил, что также о новой сумме для Украине заявила Великобритания.

«США выделяют почти $3 млрд, и эта сумма аж в три раза превышает максимальный транш, полученный Украиной с начала военных действий. Сумма говорит о том, что Америка идёт ва-банк. Вашингтон всё ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние», — написал Пушилин в Telegram.

Глава республики подчеркнул, что западные страны, «финансируя украинский нацистский режим», являются не только соучастниками военных преступлений, совершаемых Киевом, но и их заказчиками.

24 августа Джо Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза, Запад может затянуть агонию киевского режима, но не может предотвратить его фиаско.

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