Пушилин: США идут ва-банк, выделяя почти $3 млрд на военную помощь для украинской армии
- Gettyimages.ru
Он напомнил, что также о новой сумме для Украине заявила Великобритания.
«США выделяют почти $3 млрд, и эта сумма аж в три раза превышает максимальный транш, полученный Украиной с начала военных действий. Сумма говорит о том, что Америка идёт ва-банк. Вашингтон всё ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние», — написал Пушилин в Telegram.
Глава республики подчеркнул, что западные страны, «финансируя украинский нацистский режим», являются не только соучастниками военных преступлений, совершаемых Киевом, но и их заказчиками.
24 августа Джо Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.
Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза, Запад может затянуть агонию киевского режима, но не может предотвратить его фиаско.