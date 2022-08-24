Пушилин: США идут ва-банк, выделяя почти $3 млрд на военную помощь для украинской армии

США идут ва-банк, выделяя почти $3 млрд на военную помощь для украинской армии, Вашингтон всё ставит на то, чтобы Киев выдержал противостояние российской операции по защите Донбасса. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что также о новой сумме для Украине заявила Великобритания.

«США выделяют почти $3 млрд, и эта сумма аж в три раза превышает максимальный транш, полученный Украиной с начала военных действий. Сумма говорит о том, что Америка идёт ва-банк. Вашингтон всё ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние», — написал Пушилин в Telegram.

Глава республики подчеркнул, что западные страны, «финансируя украинский нацистский режим», являются не только соучастниками военных преступлений, совершаемых Киевом, но и их заказчиками.

24 августа Джо Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза, Запад может затянуть агонию киевского режима, но не может предотвратить его фиаско.