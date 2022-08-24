Медведев: Россия не примирится с тем, что НАТО может быть «расквартировано» на Украине
- РИА Новости
«Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины», — сказал он.
Медведев допустил, что Североатлантический альянс мог бы атаковать российскую территорию.
Именно поэтому, подчеркнул он, было принято решение о проведении специальной военной операции на Украине.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости назвал спецоперацию на Украине неизбежной.
Также Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.