Медведев: Россия не примирится с тем, что НАТО может быть «расквартировано» на Украине

Россия не могла примириться с тем, что НАТО будет «расквартировано» на Украине, именно поэтому начала специальную военную операцию. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев во время посещения полигона Мулино в Нижегородской области.

«Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины», — сказал он.

Медведев допустил, что Североатлантический альянс мог бы атаковать российскую территорию.

Именно поэтому, подчеркнул он, было принято решение о проведении специальной военной операции на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости назвал спецоперацию на Украине неизбежной.

Также Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.