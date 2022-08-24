Рогов заявил об обеспечении высокой безопасности для миссии МАГАТЭ во время визита на ЗАЭС
- AFP
«Будет обеспечен высший уровень безопасности с учётом того, что у нас есть большой опыт обеспечения безопасности делегаций, журналистов, международных наблюдателей, гуманитарных миссий, политиков, активистов со всего мира, всё проходило нормально», — цитирует его ТАСС.
Рогов не исключил провокаций со стороны украинских властей, однако подтвердил, что «всё это будет нейтрализовано и безопасность будет на должном уровне».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона ожидает визита специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в ближайшее время.