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Рогов заявил об обеспечении высокой безопасности для миссии МАГАТЭ во время визита на ЗАЭС

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти региона обеспечат экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на ЗАЭС высший уровень безопасности.
Рогов заявил об обеспечении высокой безопасности для миссии МАГАТЭ во время визита на ЗАЭС
  • AFP

«Будет обеспечен высший уровень безопасности с учётом того, что у нас есть большой опыт обеспечения безопасности делегаций, журналистов, международных наблюдателей, гуманитарных миссий, политиков, активистов со всего мира, всё проходило нормально», — цитирует его ТАСС.

Рогов не исключил провокаций со стороны украинских властей, однако подтвердил, что «всё это будет нейтрализовано и безопасность будет на должном уровне».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона ожидает визита специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в ближайшее время.

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