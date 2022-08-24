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Патрушев заявил, что не верит словам Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что не верит заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной.
Патрушев заявил, что не верит словам Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной
  • РИА Новости

«Словам Зеленского давно нет веры. Президент Украины с первых дней избрания играет по сценарию, написанному западной империей лжи», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что злорадная реакция официальных лиц Украины и их западных покровителей по поводу убийства в «очередной раз подтвердила подлинную сущность киевских властей».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Зеленского об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной новым звеном в цепочке лжи.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

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