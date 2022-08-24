Авиация и артиллерия России уничтожили пять складов с украинскими боеприпасами

В Минобороны России заявили, что российские авиация и артиллерия уничтожили пять складов с украинскими боеприпасами, а также объединённый пункт материально-технического обеспечения ВСУ.

РИА Новости

«Уничтожено пять складов с боеприпасами в районах Ильинка, Красная Гора Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Широкое Днепропетровской области, Снигиревка Николаевской области, а также объединённый пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населённого пункта Орехов Запорожской области», — говорится в заявлении ведомства. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВКС уничтожили склад горючего теробороны Украины в Запорожской области.