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Авиация и артиллерия России уничтожили пять складов с украинскими боеприпасами

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В Минобороны России заявили, что российские авиация и артиллерия уничтожили пять складов с украинскими боеприпасами, а также объединённый пункт материально-технического обеспечения ВСУ.
Авиация и артиллерия России уничтожили пять складов с украинскими боеприпасами
  • РИА Новости

«Уничтожено пять складов с боеприпасами в районах Ильинка, Красная Гора Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Широкое Днепропетровской области, Снигиревка Николаевской области, а также объединённый пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населённого пункта Орехов Запорожской области», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВКС уничтожили склад горючего теробороны Украины в Запорожской области.

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