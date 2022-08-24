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В Запорожской области призвали признать СБУ и ГУР террористическими организациями

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти региона призывают признать Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Украины (ГУР) террористическими организациями.
В Запорожской области призвали признать СБУ и ГУР террористическими организациями
  • Gettyimages.ru

«СБУ и ГУР должны быть на законодательном уровне признаны террористическими организациями, а их сотрудники и агенты — террористами», — сказал он агентству РИА Новости.

По его словам, именно украинские спецслужбы и военные стоят за организацией терактов и диверсий на освобожденных территориях в Запорожской и Херсонской областях.

«Нужно жёсткое и неотвратимое наказание для всех террористов. Считаю необходимым на законодательном уровне проработать вопрос введения смертной казни для террористов, подобные персонажи понимают только язык силы», — добавил Рогов.

Ранее в Запорожской области в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации населённого пункта Михайловка Иван Сушко.

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