В Запорожской области призвали признать СБУ и ГУР террористическими организациями
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«СБУ и ГУР должны быть на законодательном уровне признаны террористическими организациями, а их сотрудники и агенты — террористами», — сказал он агентству РИА Новости.
По его словам, именно украинские спецслужбы и военные стоят за организацией терактов и диверсий на освобожденных территориях в Запорожской и Херсонской областях.
«Нужно жёсткое и неотвратимое наказание для всех террористов. Считаю необходимым на законодательном уровне проработать вопрос введения смертной казни для террористов, подобные персонажи понимают только язык силы», — добавил Рогов.
Ранее в Запорожской области в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации населённого пункта Михайловка Иван Сушко.