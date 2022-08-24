Два человека погибли в результате обстрела города Ровеньки в ЛНР из «Точки-У»

Два человека, по предварительным данным, погибли в результате обстрела города Ровеньки в ЛНР из «Точки-У». Об этом информирует представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что в результате обстрела были разрушены административное здание и производственные помещения автотранспортного предприятия, повреждено пять пассажирских автобусов и шесть грузовых автомобилей.

Также получило повреждения помещение МРЭО МВД ЛНР.

«По предварительной информации, два человека погибли, разбор завалов и поиски пострадавших продолжаются», — цитирует представительство РИА Новости.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли город Ровеньки из комплекса «Точка-У».