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Два человека погибли в результате обстрела города Ровеньки в ЛНР из «Точки-У»

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Два человека, по предварительным данным, погибли в результате обстрела города Ровеньки в ЛНР из «Точки-У». Об этом информирует представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Два человека погибли в результате обстрела города Ровеньки в ЛНР из «Точки-У»
  • РИА Новости

Отмечается, что в результате обстрела были разрушены административное здание и производственные помещения автотранспортного предприятия, повреждено пять пассажирских автобусов и шесть грузовых автомобилей.

Также получило повреждения помещение МРЭО МВД ЛНР.

«По предварительной информации, два человека погибли, разбор завалов и поиски пострадавших продолжаются», — цитирует представительство РИА Новости

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли город Ровеньки из комплекса «Точка-У». 

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