Два человека погибли в результате обстрела города Ровеньки в ЛНР из «Точки-У»
- РИА Новости
Отмечается, что в результате обстрела были разрушены административное здание и производственные помещения автотранспортного предприятия, повреждено пять пассажирских автобусов и шесть грузовых автомобилей.
Также получило повреждения помещение МРЭО МВД ЛНР.
«По предварительной информации, два человека погибли, разбор завалов и поиски пострадавших продолжаются», — цитирует представительство РИА Новости.
Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли город Ровеньки из комплекса «Точка-У».