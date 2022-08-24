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Площадь пожара в ТЦ «Галактика» в Донецке из-за обстрелов ВСУ достигает 5000 квадратных метров

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В МЧС Донецкой Народной Республики заявили, что площадь пожара в торговом центре «Галактика» в Донецке после предпринятого украинскими силовиками обстрела составляет, по предварительной информации, 5 тыс. кв. м.
Площадь пожара в ТЦ «Галактика» в Донецке из-за обстрелов ВСУ достигает 5000 квадратных метров
  • РИА Новости

«На данный момент сотрудники МЧС ликвидируют горение торгового зала, а также двух стеллажей с лакокрасочными изделиями на территории летней торговой площадки. По предварительной информации, площадь пожара составляет 5 тыс. кв. м. Оперативная обстановка уточняется», — говорится в заявлении МЧС в Telegram.

  • Площадь пожара в ТЦ «Галактика» в Донецке из-за обстрелов ВСУ достигает 5000 квадратных метров

Ранее в Донецке отменили празднование Дня города из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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