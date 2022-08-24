Площадь пожара в ТЦ «Галактика» в Донецке из-за обстрелов ВСУ достигает 5000 квадратных метров

В МЧС Донецкой Народной Республики заявили, что площадь пожара в торговом центре «Галактика» в Донецке после предпринятого украинскими силовиками обстрела составляет, по предварительной информации, 5 тыс. кв. м.

РИА Новости

«На данный момент сотрудники МЧС ликвидируют горение торгового зала, а также двух стеллажей с лакокрасочными изделиями на территории летней торговой площадки. По предварительной информации, площадь пожара составляет 5 тыс. кв. м. Оперативная обстановка уточняется», — говорится в заявлении МЧС в Telegram. Площадь пожара в ТЦ «Галактика» в Донецке из-за обстрелов ВСУ достигает 5000 квадратных метров Ранее в Донецке отменили празднование Дня города из-за обстрелов со стороны украинских войск.