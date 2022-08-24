военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВСУ за полчаса обстреляли Горловку 18 раз

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины за полчаса обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике 18 раз, выпустив снаряды калибра 155 мм.
ВСУ за полчаса обстреляли Горловку 18 раз
  • РИА Новости

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:20 - н.п. Озаряновка - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 07:50 - н.п. Озаряновка - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Также в 07:52 было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм по Центрально-Городскому району Горловки. 

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о том, что сегодня утром вооружённые формирования Украины нанесли удар по городу Ровеньки из тактического ракетного комплекса «Точка-У», выпустив одну ракету.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить