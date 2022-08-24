ВСУ за полчаса обстреляли Горловку 18 раз

Вооружённые силы Украины за полчаса обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике 18 раз, выпустив снаряды калибра 155 мм.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:20 - н.п. Озаряновка - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 07:50 - н.п. Озаряновка - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Также в 07:52 было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм по Центрально-Городскому району Горловки.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о том, что сегодня утром вооружённые формирования Украины нанесли удар по городу Ровеньки из тактического ракетного комплекса «Точка-У», выпустив одну ракету.