В Севастополе простились с матросом Вейнбергером, погибшим во время спецоперации
- РИА Новости
«Александр Александрович родился в Можайске. С 2010 года начал свою службу на Черноморском флоте. Жил в Севастополе. Был участником военной операции в Сирии. Погиб во время специальной военной операции на Украине. Вечная память!» — написал в своём Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В начале июня в КЧР простились с погибшим Героем России Канаматом Боташевым, который погиб, выполняя боевые задачи.
Боташев прошёл путь от курсанта высшего авиационного военного училища до генерал-майора российской армии. За мужество и героизм указом президента ему присвоено звание Героя России.