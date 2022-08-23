В Севастополе простились с матросом Вейнбергером, погибшим во время спецоперации

В Севастополе простились со старшим матросом Александром Вейнбергером, радиотелефонистом-разведчиком отделения управления (командира батареи) зенитной артиллерийской батареи 22-го армейского корпуса Южного военного округа. Он погиб в ходе спецоперации на Украине.

«Александр Александрович родился в Можайске. С 2010 года начал свою службу на Черноморском флоте. Жил в Севастополе. Был участником военной операции в Сирии. Погиб во время специальной военной операции на Украине. Вечная память!» — написал в своём Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В начале июня в КЧР простились с погибшим Героем России Канаматом Боташевым, который погиб, выполняя боевые задачи.

Боташев прошёл путь от курсанта высшего авиационного военного училища до генерал-майора российской армии. За мужество и героизм указом президента ему присвоено звание Героя России.