Белоруссия и Россия подпишут договоры по комбикорму для рыб в Ленобласти

Белоруссия и Россия выйдут на подписание долгосрочных договоров по поставке комбикорма для рыб в Ленинградскую область, заявил первый белорусский вице-премьер Николай Снопков.

«В Ленинградской области разводят рыб, мы делаем комбикорм. Сейчас они должны выйти на долгосрочные договоренности по поставке рыбьего комбикорма, который фактически является импортозамещением», — цитирует ТАСС Снопкова.

По его словам, проект является совместным и интеграционным.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о программе военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией до 2025 года.