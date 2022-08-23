Белоруссия и Россия подпишут договоры по комбикорму для рыб в Ленобласти
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«В Ленинградской области разводят рыб, мы делаем комбикорм. Сейчас они должны выйти на долгосрочные договоренности по поставке рыбьего комбикорма, который фактически является импортозамещением», — цитирует ТАСС Снопкова.
По его словам, проект является совместным и интеграционным.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о программе военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией до 2025 года.