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Число погибших в результате обстрелов Донецка возросло до четырёх

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Число погибших в результате обстрелов Донецка со стороны украинских войск возросло до четырёх. Об этом информирует штаб территориальной обороны ДНР.
Число погибших в результате обстрелов Донецка возросло до четырёх
  • РИА Новости

«Один из тяжело раненных граждан скончался от полученных ран», — заявили в штабе.

Ещё десять человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли центр Донецка снарядами калибра 155 мм, одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил в беседе с RT, что Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку 12 натовских снарядов калибра 155 мм.

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