военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин и президент Таджикистана обсудили предстоящий саммит ШОС

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном обсудил предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества, который будет проходить в сентябре в Узбекистане.
Путин и президент Таджикистана обсудили предстоящий саммит ШОС
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны «обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-таджикистанских отношений».

Также ими была обсуждена «тематика предстоящего в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества».

Ранее издание Tasnim сообщало, что президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться в Узбекистане на саммите ШОС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить