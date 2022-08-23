Путин и президент Таджикистана обсудили предстоящий саммит ШОС
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Отмечается, что стороны «обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-таджикистанских отношений».
Также ими была обсуждена «тематика предстоящего в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества».
Ранее издание Tasnim сообщало, что президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться в Узбекистане на саммите ШОС.