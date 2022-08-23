В Запорожской области посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии
«Единственный шанс для Натальи Вовк остаться в живых — немедленно бежать в посольство России в Эстонии и просить убежища. Тогда её ждет суд и жизнь», — написал он в Telegram.
По словам Рогова, в случае, если украинка не успеет этого сделать, её же руководство из СБУ избавится от неё.
«Её зачистит как опасного свидетеля её же руководство из спецслужб Зеленского, или же англо-саксонские хозяева её СБУшного руководства», — пояснил он.
Ранее в ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной исполнительница убийства Наталья Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.
Согласно данным ТАСС, Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи России.