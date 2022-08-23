СКЦ в Стамбуле разрешил выход из Черноморска судна с кукурузой

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из украинского Черноморска корабля с кукурузой, который отправится в Турцию в рамках продуктовой сделки.

«СКЦ санкционировал движение одного торгового судна KAFKAM ETLER, отправляющегося 23 августа из Черноморска с 2437 т кукурузы в Турцию в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит РИА Новости сообщение центра.

Также к настоящему времени представители СКЦ завершили досмотр трёх идущих с Украины и шести направляющихся туда кораблей. Все они получили разрешение на продолжение следования по маршрутам.

Ранее сообщалось, что совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с зерном.

Сухогруз Great Arsenal перевезёт 25 тыс. т пшеницы из Черноморска в Египет, а судно Maranta с 5,3 тыс. т кукурузы направится из того же порта в Грецию.