Мэр подконтрольного киевскому режиму села Авдеевка Виталий Барабаш заявил, что не может отрицать того факта, что есть местные жители, которые ждут прихода российской армии.

По его словам, несмотря на объявление эвакуации, значительная часть населения Авдеевки отказывается покидать дома.

«Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых возможностей, или что они пережили 2014—2015 годы, выживут и сейчас. Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России», — рассказал мэр в интервью Politico.

В начале августа начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в ходе брифинга сообщил, что ВСУ отошли из района Семигорье на Артёмовском направлении и из района шахты «Бутовка» около Авдеевки в Донецкой Народной Республике.