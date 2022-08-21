«Украинская правда»: сотрудникам госучреждений в Киеве рекомендовали работать удалённо
- РИА Новости
«Уже известно, что аппарат Верховной рады будет работать дистанционно, за исключением коллег, задействованных по международным делегациям и подготовке к следующему заседанию», — пишет издание.
15 августа Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.
Законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации внёс в парламент страны президент Украины Владимир Зеленский.