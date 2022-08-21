«Украинская правда»: сотрудникам госучреждений в Киеве рекомендовали работать удалённо

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в Верховной раде и правительстве Украины сообщило, что сотрудникам учреждений правительственного квартала в Киеве рекомендуется с 22 по 26 августа работать дистанционно.

«Уже известно, что аппарат Верховной рады будет работать дистанционно, за исключением коллег, задействованных по международным делегациям и подготовке к следующему заседанию», — пишет издание.

15 августа Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.

Законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации внёс в парламент страны президент Украины Владимир Зеленский.