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«Украинская правда»: сотрудникам госучреждений в Киеве рекомендовали работать удалённо

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Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в Верховной раде и правительстве Украины сообщило, что сотрудникам учреждений правительственного квартала в Киеве рекомендуется с 22 по 26 августа работать дистанционно.
«Украинская правда»: сотрудникам госучреждений в Киеве рекомендовали работать удалённо
  • РИА Новости

«Уже известно, что аппарат Верховной рады будет работать дистанционно, за исключением коллег, задействованных по международным делегациям и подготовке к следующему заседанию», — пишет издание.

15 августа Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.

Законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации внёс в парламент страны президент Украины Владимир Зеленский.

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