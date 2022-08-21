Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию республики.

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ... (Выпущено) 244 единицы различных боеприпасов», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Также уточняется, что за прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка и в освобождённом ранее населённом пункте Владимировка.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска вновь обстреляли Горловку.