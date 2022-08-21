Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела посёлка шахты «Кочегарка» военными ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько рассказал о последствиях обстрела ВСУ посёлка шахты «Кочегарка» в Горловке.

«Украинские неонацисты подвергли обстрелу горловский посёлок шахты «Кочегарка». Повреждены дома по адресам: ул. Клубная, 11, ул. Клубная, 13, ул. Культурная, 31, ул. Культурная, 33, ул. Культурная, 35, пер. Трубный, 2. Множественные повреждения газопроводов устранены сотрудниками «Горгаза». Без пострадавших», — написал он в своём Telegram.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска вновь обстреляли Горловку.