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Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела посёлка шахты «Кочегарка» военными ВСУ

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Мэр Горловки Иван Приходько рассказал о последствиях обстрела ВСУ посёлка шахты «Кочегарка» в Горловке.

«Украинские неонацисты подвергли обстрелу горловский посёлок шахты «Кочегарка». Повреждены дома по адресам: ул. Клубная, 11, ул. Клубная, 13, ул. Культурная, 31, ул. Культурная, 33, ул. Культурная, 35, пер. Трубный, 2. Множественные повреждения газопроводов устранены сотрудниками «Горгаза». Без пострадавших», — написал он в своём Telegram.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска вновь обстреляли Горловку.

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