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МО России: военные Украины заминировали мост через реку Ингул в Николаевской области

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Украинские военные заминировали мост через реку Ингул и подходы к нему в посёлке Воскресенском Николаевской области, сообщил Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.

«По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено», — говорится в заявлении.

Как уточнил штаб, украинские боевики планируют взорвать мост, после чего, по отработанному сценарию, с широким освещением в СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Также 17 августа Минобороны России сообщило, что украинские военные намерены взорвать мост в Сумской области.

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