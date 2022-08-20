МО России: военные Украины заминировали мост через реку Ингул в Николаевской области

Украинские военные заминировали мост через реку Ингул и подходы к нему в посёлке Воскресенском Николаевской области, сообщил Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.

«По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено», — говорится в заявлении.

Как уточнил штаб, украинские боевики планируют взорвать мост, после чего, по отработанному сценарию, с широким освещением в СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Также 17 августа Минобороны России сообщило, что украинские военные намерены взорвать мост в Сумской области.