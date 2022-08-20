Депутат Вассерман порассуждал о возможном формировании новых федеральных округов
- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости.
По мнению Вассермана, «Новороссийский округ» может включать в себя, в частности, «Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу».
Вассерман также высказался о возможном появлении «Юго-Западного округа», в который смогут войти другие украинские города.
Вместе с этим он предложил не спешить с проведением референдумов, а отложить их на следующий год в связи с осложнениями, вызванными «террористической группировкой» на Украине.
25 июля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.
По его словам, Запорожская область навсегда потеряна для Украины.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в начале августа отметил, что дату референдума намерены определить в течение месяца.