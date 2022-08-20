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Депутат Вассерман порассуждал о возможном формировании новых федеральных округов

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что освобождённые территории Украины, а также республики Донбасса могут быть разделены на федеральные округа в случае вступления в состав России.
Депутат Вассерман порассуждал о возможном формировании новых федеральных округов
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

По мнению Вассермана, «Новороссийский округ» может включать в себя, в частности, «Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу».

Вассерман также высказался о возможном появлении «Юго-Западного округа», в который смогут войти другие украинские города.

Вместе с этим он предложил не спешить с проведением референдумов, а отложить их на следующий год в связи с осложнениями, вызванными «террористической группировкой» на Украине.

25 июля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.

По его словам, Запорожская область навсегда потеряна для Украины.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в начале августа отметил, что дату референдума намерены определить в течение месяца.

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