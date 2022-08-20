Агентство S&P заявило о повышении долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте
«S&P Global Ratings повысило 19 августа долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до «CCC+/C» с «SD/SD», — приводит РИА Новости сообщение агентства.
В июле группа кредиторов Украины поддержала ходатайство Киева об отсрочке обслуживания госдолга с 1 августа до конца 2023 года.
Европейская комиссия ранее создала новый проект финансовой помощи Украине на €8 млрд, которая сочетает гранты и кредиты.