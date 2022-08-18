Патрушев обсудил с коллегой из Таджикистана активизацию террористов в Афганистане
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Совбеза.
«Отдельное внимание уделено ситуации в Афганистане. Стороны выразили обеспокоенность углублением гуманитарно-экономического кризиса и активизацией деятельности террористических группировок в этой стране, наметив планы углубления сотрудничества России и Таджикистана на антитеррористическом треке и в области военной безопасности», — говорится в заявлении.
Ранее Патрушев сообщил, что в Афганистане было оставлено более 300 тыс. единиц западного стрелкового оружия.