Патрушев обсудил с коллегой из Таджикистана активизацию террористов в Афганистане

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его коллега из Таджикистана Насрулло Махмудзода обсудили активизацию террористов в Афганистане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Совбеза.

«Отдельное внимание уделено ситуации в Афганистане. Стороны выразили обеспокоенность углублением гуманитарно-экономического кризиса и активизацией деятельности террористических группировок в этой стране, наметив планы углубления сотрудничества России и Таджикистана на антитеррористическом треке и в области военной безопасности», — говорится в заявлении.

Ранее Патрушев сообщил, что в Афганистане было оставлено более 300 тыс. единиц западного стрелкового оружия.