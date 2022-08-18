военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Патрушев обсудил с коллегой из Таджикистана активизацию террористов в Афганистане

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его коллега из Таджикистана Насрулло Махмудзода обсудили активизацию террористов в Афганистане.
Патрушев обсудил с коллегой из Таджикистана активизацию террористов в Афганистане
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Совбеза.

«Отдельное внимание уделено ситуации в Афганистане. Стороны выразили обеспокоенность углублением гуманитарно-экономического кризиса и активизацией деятельности террористических группировок в этой стране, наметив планы углубления сотрудничества России и Таджикистана на антитеррористическом треке и в области военной безопасности», — говорится в заявлении.

Ранее Патрушев сообщил, что в Афганистане было оставлено более 300 тыс. единиц западного стрелкового оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить