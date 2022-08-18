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Зеленский обсудил во Львове с Гутеррешем ситуацию вокруг Запорожской АЭС

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Президент Украины на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове обсудил ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС.
Зеленский обсудил во Львове с Гутеррешем ситуацию вокруг Запорожской АЭС
  • © AP Photo

«ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск», — заявил он.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев ранее назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне в районе Запорожской атомной электростанции, отметив, что это сделает станцию более уязвимой.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с RT заявил, что Запад вместе с Киевом пытаются вытеснить Россию с Запорожской АЭС с помощью «ядерного шантажа».

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