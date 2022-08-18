Жительница Мелитополя рассказала, как украинские военные избили её в Запорожье

Жительница подконтрольного российским войскам Мелитополя (Запорожская область) Алёна Фомина рассказала, что украинские военные в Запорожье избили её, когда она вместе с ребёнком приехала в этот город, контролируемый украинской стороной, за необходимыми документами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фоминой, она въехала в Запорожье беспрепятственно, но ей отказали в выдаче необходимой справки в исполнительной службе.

Она рассказала, что на следующий день неизвестные, представившиеся сотрудниками Службы безопасности Украины, вызвали её на допрос.

«Сказали, что я коллаборантка, отвели на допрос в какую-то будку на авторынке, начали допытывать. Потребовали документы», — сказала женщина.

Также она сообщила, что на следующее утро к ней в квартиру в Запорожье пришли пять украинских военных в балаклавах, в этот момент с ней находился её ребёнок.

«Они начали прикладывать силы и заставлять говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать всё, что угодно», — поделилась женщина.

По её словам, её били по лицу и хватали за волосы.

«Ребят, но так не делается… Я увидела, кто такие враги. Слава богу, что я вернулась домой, к своим детям», — заявила Алёна Фомина.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал военнообязанных жителей региона выехать на освобождённые от украинских вооружённых формирований территории, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.