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Во Львове начали производство детских бронежилетов

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Львовский оборонный кластер приступил к производству детских бронежилетов и обшивки брони гражданских автомобилей для эвакуации из опасных зон, заявил глава правления ЛОК Максим Плехов.
Во Львове начали производство детских бронежилетов
  • Gettyimages.ru
  • © Scott Peterson

«Львовский оборонный кластер начнет производить бронежилеты для детей, которых будут эвакуировать из зоны боевых действий, а также для медиков. Кроме того, в нём будут обшивать бронёй гражданские авто, отправляющиеся на передовую», — приводит РИА Новости слова Плехова со ссылкой на телеканал «Суспільне.Львів».

Уточняется, что предприниматели выполняют работы по себестоимости, а затраты на материалы, логистику и зарплаты сотрудникам «покрывают за счёт доноров».

11 августа ребёнок подорвался на противопехотной мине в Донецке.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что подразделения ВСУ заняли роддом в Доброполье Донецкой Народной Республики.

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