Во Львове начали производство детских бронежилетов
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«Львовский оборонный кластер начнет производить бронежилеты для детей, которых будут эвакуировать из зоны боевых действий, а также для медиков. Кроме того, в нём будут обшивать бронёй гражданские авто, отправляющиеся на передовую», — приводит РИА Новости слова Плехова со ссылкой на телеканал «Суспільне.Львів».
Уточняется, что предприниматели выполняют работы по себестоимости, а затраты на материалы, логистику и зарплаты сотрудникам «покрывают за счёт доноров».
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