TAC: украинское руководство игнорирует урок Курской битвы
Автор статьи подчеркнул, что украинским властям не следовало оповещать всех о своих планах, так как это снижает вероятность успеха операции.
«Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о готовности региона отразить возможные попытки наступления украинской армии.