Украинское руководство говорит о контрнаступлении на юге в течение трёх месяцев, игнорируя урок Курской битвы. Такое мнение выразил обозреватель Уильям Линд в статье для журнала The American Conservative.

Автор статьи подчеркнул, что украинским властям не следовало оповещать всех о своих планах, так как это снижает вероятность успеха операции.

«Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о готовности региона отразить возможные попытки наступления украинской армии.