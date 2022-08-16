Минобороны: ВСУ оборудовали казармы в психиатрической больнице Краматорска

Министерство обороны России сообщило, что Вооружённые силы Украины оборудовали казармы в психиатрической больнице Краматорска (ДНР) и обстреливают оттуда близлежащие населённые пункты.

Как заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, ВСУ оборудовали казармы и склады вооружения в городской психиатрической больнице на улице Екатерины Белокур. При этом на территории учреждения размещены артиллерия и реактивные системы залпового огня, из которых систематически ведутся обстрелы близлежащих населённых пунктов.

Также Мизинцев рассказал, что ВСУ дислоцировали свои подразделения на территории туберкулёзной больницы в Артёмовске. Там развернули блокпосты и огневые точки, а также заминировали подходы к зданию, не предупредив местных жителей.

«В Новых Санжарах Полтавской области в медицинском центре (улица Курортная) дислоцируются боевики батальона «Азов»*, оборудован склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациентов националисты цинично выгнали из медицинского учреждения», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что после отступления ВСУ с позиций под Артёмовском в Донецкой Народной Республике были найдены французские мины EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение, что нарушает Женевскую конвенцию.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.