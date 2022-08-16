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Министр здравоохранения Белоруссии прибыл в Москву с рабочим визитом

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Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич прибыл в Москву с рабочим визитом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

«Официальная делегация из Республики Беларусь во главе с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем посетила с рабочим визитом московские объекты здравоохранения», — говорится в заявлении.

В ходе визита, по словам Пиневича, белорусская делегация изучила работу системы здравоохранения Москвы, а также оценила её многоуровневый характер.

В июле министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что уровень удовлетворённости российских граждан медицинской помощью по итогам первых четырёх месяцев 2022 года является самым высоким за последние десять лет.

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