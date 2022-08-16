NI: Украина без доступа к Чёрному морю превратится в «государство-обрубок»

Если Украина потеряет доступ к Чёрному морю, то она превратится в «государство-обрубок», заявил обозреватель National Interest Илья Тимченко.

«Потеря доступа к Чёрному морю нанесёт катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает её государством-обрубком без выхода к морю», — констатировал обозреватель.

По мнению Тимченко, в таком случае Киев может столкнуться с проблемой, касающейся экспорта своей продукции. Кроме того, обозреватель не исключил, что Киев может больше не контролировать трубопровод, через который газ поступает в Румынию.

«Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит ещё одну стратегическую победу», — заключил автор статьи.

В июле глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью RT и РИА Новости, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.