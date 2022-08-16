В Госдепе заявили, что США не видят свидетельств аномального уровня радиации на ЗАЭС

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты не располагают свидетельствами аномального уровня радиации на Запорожской АЭС.

По его словам, которые приводит РИА Новости, в США обеспокоены постоянными обстрелами Запорожской АЭС.

Он также заявил, что американская сторона продолжает с особым вниманием следить за работой станции и ситуацией вокруг неё.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которых стороны обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.