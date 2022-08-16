В Госдепе заявили, что США не видят свидетельств аномального уровня радиации на ЗАЭС
По его словам, которые приводит РИА Новости, в США обеспокоены постоянными обстрелами Запорожской АЭС.
Он также заявил, что американская сторона продолжает с особым вниманием следить за работой станции и ситуацией вокруг неё.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которых стороны обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.