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В Госдепе заявили, что США не видят свидетельств аномального уровня радиации на ЗАЭС

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Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты не располагают свидетельствами аномального уровня радиации на Запорожской АЭС.

По его словам, которые приводит РИА Новости, в США обеспокоены постоянными обстрелами Запорожской АЭС.

Он также заявил, что американская сторона продолжает с особым вниманием следить за работой станции и ситуацией вокруг неё.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которых стороны обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.

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