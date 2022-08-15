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В МИД Туркмении анонсировали транспортную конференцию стран, не имеющих выхода к морю

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В Туркмении состоится двухдневная международная конференция на уровне глав министерств транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

«15-16 августа 2022 года в городе Туркменбаши состоится транспортная конференция... Участие в форуме подтвердили делегации из более чем 30-ти государств», — следует из сообщения МИД Туркмении.

Форум проводится по инициативе Ашхабада под эгидой ООН.

29 июня президент России Владимир Путин принял участие в VI Каспийском саммите.

Он заявил, что Россия выступает за углубление сотрудничества стран «каспийской пятёрки» в сферах политики, экономики и безопасности.

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