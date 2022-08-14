военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посольство России выразило соболезнования в связи со взрывом в Ереване

Короткая ссылка
Посольство России в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей во время взрыва в торговом центре в Ереване.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление дипмиссия опубликовала в своих соцсетях.

«Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшего сегодня днём взрыва на территории торгового центра «Сурмалу». Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о 60 пострадавших и трёх погибших в результате взрыва на рынке в Ереване.

Как заявил представитель Генпрокуратуры Армении Гор Абрамян, по факту взрыва на ереванском рынке «Сурмалу» было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить