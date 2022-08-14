Посольство России выразило соболезнования в связи со взрывом в Ереване
Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление дипмиссия опубликовала в своих соцсетях.
«Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшего сегодня днём взрыва на территории торгового центра «Сурмалу». Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о 60 пострадавших и трёх погибших в результате взрыва на рынке в Ереване.
Как заявил представитель Генпрокуратуры Армении Гор Абрамян, по факту взрыва на ереванском рынке «Сурмалу» было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.