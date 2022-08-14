Ульянов заявил о необходимости скорейшего визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В Москве считают, что миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не стоит затягивать с визитом на Запорожскую АЭС, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Мы считаем, что затягивать с этим визитом МАГАТЭ не следует, было бы хорошо провести его в конце августа — начале сентября, но не всё зависит от нас», — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности принять и обеспечить безопасность Генсека ООН Антониу Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что организация намерена активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на АЭС.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя итоги состоявшегося 11 августа заседания СБ ООН по ситуации на атомной электростанции, призвала Украину не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на объект.