Минобороны: более 27 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
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«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 458 человек, в том числе 4 766 детей, а всего с начала специальной военной операции — 3 314 395 человек, из которых 528 919 — дети», — заявил Мизинцев.
Ранее в Минобороны сообщили, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.